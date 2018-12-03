Engelliler adına kan bağışında bulundular

Çorum'da 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Beyaz Ay Derneği Sivas Şubesi üyeleri 'Kan vermeye Engel Yok' projesi kapsamında kan bağışında bulundu.

Türkiye Beyaz Ay Derneği genel merkezinin başlatmış olduğu 'Kan Vermeye Engel Yok' projesi kapsamında engelli bireyler adına protokol üyeleri, vatandaşlar, üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu. Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne gelen engelliler adına bulunulan bağış kanla 3 hastanın sağlığına kavuşması için destek olundu.

Beyaz Ay Derneği Çorum Şubesi Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, “Çocuklarımızla birlikte nasıl bu hayatı yaşamaya engel yok diyorsak kan vermeye de insanların hayatını kurmaya da engel yok diyoruz” dedi.

Kan bağışı startını protokol üyelerinin verdiğini dile getiren Dr. Hüsülüoğlulları, protokol üyelerinin engellilerin yanında olduğu için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Zeki Gül de, insanların kendileri bir problem yaşadığında çare aradığına dikkat çekti. Kan ihtiyacı bulunan insanların sağlıklı iken kanın önemini bilerek daha duyarlı davranması gerektiğini dile getiren Başkan Gül, “Benim engelim yok o yüzden kaldırım nasıl olursa olsun demek yerine yolları, kamu binalarını engellilere göre hazırlamalıyız. Kendimizi engellilerin yerine koyarak ona göre çalışmalar yapmalıyız. Benim kan ihtiyacım var demek yerine kendi ihtiyaçlarımızdan ziyade toplumun ihtiyaçlarına öncelik vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise, kan vermek için engel olmadığını belirterek, “Engellilerin toplum ve kamu yaşamına katılması noktasında elimizden gelenleri hızlı şekilde yapıyoruz. Engellilerimizi daha görünür kılmak, hayatın içerisinde daha fazla olmalarını arzu ediyoruz. Onları daha fazla hayatın olağan akışına katmak istiyoruz” diye konuştu.