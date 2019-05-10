Engelliler haftası'nda farkındalık yürüyüşü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısı ile Farkındalık Yürüyüşü yapıldı.

Kaymakamlık önünden başlayıp Atatürk meydanına kadar süren farkındalık yürüyüşünde öğrenciler mehter marşı söyleyip ellerinde; 'Sevgi ve Anlayış Her Engeli Yener', 'En Büyük Engel Sevgisizlik' ve 'Engel Olmazsanız Başarabiliriz' ve benzeri yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşe İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkan vekili Ahmet Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Şube Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.