Engellilerin bir günlük temsili askerlik heyecanı

Çorum'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı.

Engelliler Haftası kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende bir konuşla yapan İl Jandarma Komutanı Alb. Abrurrahman Başbuğ, yemin eden askerlerin kendileri gibi Jandarma teşkilatının birer neferi olduğunu belirterek, “Bugün bizler gibi günlük faaliyetlere katılıp asker karanavasından yemek yiyecekler. Bizlerde burada bu kardeşlerimizin bu görevlerini yapmaları ve ömür boyu hatırmaları için elimizden geleni yapacağız. Değerli ailelerimiz bu kutsal askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarınızın gözlerindeki pırıtıltıyı büyük bir memnuniyetle gördük. Bu gençlerimizin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan inancımız tam” dedi.

Program engelli askerlerin terhis belgeleri ve tören geçişinin ardından sona erdi.