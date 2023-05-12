Engelsiz Spor Oyunları'nda dereceye girenler ödüllendirildi

Çorum Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Engelsiz Spor Oyunları" turnuvası sona ererken, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Turnuvaya 3 farklı branşta 40 takım ve 163 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren takımlar ve sporculara ödülleri Kadeş meydanında düzenlenen törenle verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, fırsat verildiği takdirde engelli ve özel bireylerin sosyal hayatın her alanında her şeyi yapabileceklerini ve toplumun içerisinde kendi hayatlarını idame edebileceklerini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde en özel etkinliklerin spor müsabakaları olduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 3 ayrı branşta çok güzel müsabakalar yapıldığını anlatan Candan, “Bazı müsabakalara bizde katıldık. Yaklaşık 170 civarında sporcumuz etkinliğe katıldı. Belediye ile Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün işbirliğinin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Özel bireyleri ve ailelerini anlamak için bu tür organizasyonları birlikte yapmamız gerektiğini gördük. Çorum Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engellerimizin hayatlarını daha rahat idame ettirebilmeleri için çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da, toplum olarak engellilerin yanında olmamız gerektiğini vurgulayarak, “Onları kucaklamamız gerekir. Özel bireylerimiz engelli değil. Başka alanlarda üstünler. Hepimiz biriz, bütünüz” ifadelerini kullandı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay tarafından verildi.