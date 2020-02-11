Epilepsi hastasının bulamadığı ilaç Milletvekili Ceylan'ın takibinde

Çorum'un Osmancık ilçesinde yüzde 50 engeli bulunan 43 yaşındaki kızı S. K. ile birlikte yaşayan annenin sesini AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan duydu. Milletvekili Ceylan, S.K. adlı annenin kızı için aradığı ve bulmakta zorlandığı ilacı takibe aldığı bildirildi.

Geçen yıl Kasım ayında Osmancıklı S.K. adlı annenin, 43 yaşındaki epilepsi hastası olan kızı için ilacı piyasada bulmakta zorlandığını belirtmişti. Osmancık ve bölgesindeki eczaneler ve ecza depolarında bu ilacı bulamadıklarını belirten anne, epilepsi hastası kızının günde 3 defa bu ilacı kullandığını, 2 ayda 3 kutu ilacın tüketildiğini dile getirmişti. İlacı almadığında kızının epilepsi nöbetleri geçirdiğini, geçirilen bu nöbetlerin ise tarif edilemez bir boyutta olduğunu belirtmişti.

Piyasada bulunmayan ithal ilaçlar arasında yer alan epilepsi hastalığında kullanılan ilacı arayan Osmancıklı anneye birçok ilden geri dönüş sağlanarak ilacın araştırıldığı bildirilmişti. Konuya duyarlı yaklaşan ve ilacı araştırmaya başlayan vatandaşların sayesinde toplamda 3 aylık ihtiyacı karşılayacak olan 5 kutu ilaç temin edilmişti.

Henüz 7 aylıkken yakalandığı menenjit hastalığı nedeniyle yüzde 50 engeli bulunan 43 yaşındaki kızı için epilepsi ilacını aramaya devam eden anneye AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın ulaştığı öğrenildi.

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirten S.K., “İlacı piyasada bulamıyorduk. Konunun basına yansımasından sonra ülkemizin birçok ilinden eczacı tanıdıklarını arayanlar bize ulaştı. Bunlar arasında Çorum eski belediye başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un danışmanı Zeki Gül, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, OSDEF eski başkanı Ercan Koşar ve birçok vatandaşımızın yaptıkları araştırma sonucunda 3 aylık ilaç temin edildi. Kızımın 43 yıldır kullandığı ve epilepsi nöbetlerini kontrol altına alan ilaç halen piyasada maalesef bulunamıyor. İlacı aradığımızı öğrenen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan dün akşam telefon ile bizi aradı ve konuyu yakın takibine aldığını bildirdi. En başından beri bana ve kızıma konuyla ilgili desteklerini esirgemeyen, bizimle ilaç arayışına giren herkese teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Ceylan'ın takibine aldığı ilacın piyasaya sürülmesinde konusunda müjdeli haberi vereceğini umuyorum” dedi.