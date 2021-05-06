Erasmus öğrencisinin fotoğraf ihtiyacı Vefa Destek Grubu tarafından karşılandı

Çorum'da erasmus programıyla yurt dışına gidecek üniversite öğrencisinin pasaport çıkarmak için ihtiyaç duyduğu biyometrik fotoğrafı, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımıyla çektirildi.

Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi öğrencisi Nazire Bıyık, eğitimine yurt dışında devam etmek amacıyla erasmus programına başvurdu. Polonya'daki Rizesol Üniversitesi tarafından başvurusu kabul edilen Bıyık, resmi işlemleri tamamlamak için hazırlıklara başladı. Pasaport başvurusu için fotoğraf çektirmesi gereken Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında birçok sektörde olduğu gibi fotoğraf stüdyoları da faaliyetlerine 17 Mayıs'a kadar ara verince fotoğrafçı bulamadı. Bunun üzerine genç kız Çorum Belediyesini arayarak yardım istedi.

Çorum Belediyesinin yönlendirmesiyle Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bir fotoğraf stüdyosu açtırılırken, üniversite öğrencisi Nazire ve babası Hüseyin Bıyık'ta zabıta ekipleri tarafından evinden araçla alınarak işyerine getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından baba ve kızı belediye ekipleri tarafından tekrar evine bırakıldı. Erasmus için pasaport ihtiyacı olduğunu ve fotoğraf çekinmesi gerektiğini dile getiren Nazire Bıyık, “Vefa Destek Gurubu ve belediyemiz bu konuda yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Baba Hüseyin Bıyık da, hem belediye çalışanlarının, hem vefa destek gruplarının özverili verdiği destekten dolayı teşekkür etti.