Eşeğe "işkence yapılıyor" iddiası hayvanseverleri ayaklandırdı

Görüntülerin internette yayılmasının ardından dün gece saatlerinde köye giden Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlatırken, videoda görülen şahısların ifadelerini aldı. Köye çağrılan Sungurlu Belediyesi'ne ait aracı ile eşek Çorum Belediyesi hayvan barınağı rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Sohayko derneğinden yapılan açıklamaya göre, "Derneğe gelen ihbarda hasta olduğu gözlemlenen eşeğin sopalar ile şiddete uğraması kanımızı dondurdu" denildi.

Dernek Başkanı E. Yasin Yılmaz, "Eşeğin hasta veya yatalak olduğu açıkça görülen videoda eşeğe çeşitli şiddet uygulanmakta. Bu sadece videoda gördüğümüz. Bir bölüm devamında neler yaşandı bilemiyoruz ancak araştırıyoruz" dedi.

İhbar sonrası Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığına bilgi verdiklerini anlatan Yasin Yılmaz, "Alay komutanımız, komutan yardımcılarımızın çok duyarlı davrandılar. Anında Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na talimat vererek şahısların ifadelerinin alındığı söylendi. Ayrıca Çorum Belediyesi de duyarsız kalmadı. Belediye Başkanı Zeki Gül'de şiddet gören eşeği şahıslardan almak için ekip yönlendirdi. Konuyu yakinen takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hayvan hakları konusundaki yeni yasanın biran evvel çıkması gerektiğini belirten Sohayko Başkanı Yılmaz, bu kişilerin cezalandırılmasını talep etti.

"Ayaklansın diye masaj yaptım"

Şiddet uygulamadığını söyleyen eşek sahibi Elmas Ayçiçek (80) ise, "Ben asla şiddet uygulamadım. Ayaklansın diye ayaklarına masaj yaptım" dedi.

Elmas Ayçiçek'in Alzheimer hastasını olduğunu ileri süren Bekir Ayçiçek ise, "Yengem 80 yaşında Alzheimer hastası olan birisi. Eşeğin ayaklanması için şiddet değil ayaklarını ovuyor" ifadelerini kullandı.