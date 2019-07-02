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Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Çorum’da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen Gökcen Şişman’ın cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüler ortaya çıktı.

Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen Gökcen Şişman'ın cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Şişman'ın seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı ancak eşinin buna izin vermediği görülüyor.



Olay, geçtiğimiz Pazar günü, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Gökcen Şişman (20) aşırı geçimsizlikten dolayı boşanma aşamasında olduğu eşi Selim Şişman (25) tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürüldü. Gökcen Şişman'ın olaydan saniyeler önce seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Şişman'ın seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı ancak eşinin buna izin vermediği görülüyor.

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