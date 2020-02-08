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Eşiyle tartışan kadın tabancayla çevredekilere korku dolu anlar yaşattı

Çorum’da eşi ile tartışan bir kadın, çantasından çıkardığı tabancayla bir el ateş açarak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Çorum'da eşi ile tartışan bir kadın, çantasından çıkardığı tabancayla bir el ateş açarak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Polis memuru ise bir süre sarf ettiği çabanın ardından kadının elindeki silahı aldı. O anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.


Olay, 6 Şubat Perşembe günü öğle saatlerinde Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.S. isimli kocası ile eşi olduğu ileri sürülen S.S. (45) bilinmeyen bir nedenden dolayı terminal peronlarının olduğu alanda tartışmaya başladı. Araya giren polisler A.S.'yi olay yerinden uzaklaştırırken, öfkesine hakim olamayan kadın ise koşar adımlarla kimsenin olmadığı bir alanda giderek çantasındaki tabancayı çıkartıp havaya bir el ateş etti. O anda görevli bir polis memuru kadını etkisiz hale getirmeye çalıştı. Polis memuru beklemeden kadının elindeki tabancayı almak için bir süre çaba sarf etti. Olay yerine çok sayıda polisin gelmesiyle kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.S.'nin işlemleri devam ediyor.


Otogarda dehşet yaşatan kadının görüntüleri ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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