Eski eşini öldüren kadın, aynı silahla intihar etti

Çorum'da tartıştığı eski eşini öldüren kadın, daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Olay, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İlknur Aydoğan (35), bir süre önce boşandığı eşi Battal Alkan'ın (36) evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada İlknur Aydoğan yanında bulunan tabanca ile Battal Alkan'ı başından vurdu. Daha sonra ilk eşi F.B.'yi telefonla arayarak Battal'ı öldürdüğünü söyledikten sonra aynı silahla intihar etti.

F.B.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kapı açılmayınca itfaiyeden yardım istediler. İtfaiyenin yardımıyla eve giren polis ekipleri İlknur Aydoğan ve Battal Alkan'nın cansız bedeni karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.