Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan Vali Çiftçi'ye ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman, bir dönem özel kalem müdürlüğü görevini yürüten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve AK Parti Çorum eski milletvekili Ali Yüksek Kavuştu ile birlikte Çorum Valiliği'ne gelen Kahraman, ilk olarak şeref defteri imzaladı.

Daha sonra Valilik makamında gazetecilere açıklama da bulunan Kahraman, Vali Çiftçi ile birlikte çalıştıklarını belirterek, “Kendisi örnek bir şahsiyet. Çorum'a büyük katkıları olacaktır. Böylesine tarihi bir şehirde, binlerce yıllık bir şehirde büyük hizmetleri olacaktır. Dünya hayatı fani. Ne kadar eser bırakırsanız, ne kadar azıkla giderseniz o kadar iyi olacak. Nazar değmesin çok çalışkan, çok değerli bir yöneticimiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çitfçi ise, “Çorum'da göreve başlamadan önce başkanımızın iki yıl özel kalem müdürlüğünü yürüttüm. Meclis başkanımız 50 yıla damgasını vurmuş büyük bir siyasetçi ve dava adamıdır. Birlikte çalıştığımız dönemlerde kendisinden çok istifade ettim. Önemli katkıları oldu ve tecrübelerinden faydalandım” ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'da hazır bulundu.