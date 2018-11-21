Eski TBMM Başkanı Kahraman: “15 Temmuz Türkiye'nin varlığına kast eden bir hareketti”

ÇORUM (İHA) – Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, “15 Temmuz Türkiye'nin varlığına kast eden bir hareketti” dedi.

İsmail Kahraman, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve 22. dönem AK Parti Çorum milletvekili Ali Yüksek Kavuştu ile birlikte Çorum Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Zeki Gül, belediye çalışmaları hakkında Kahraman ve beraberindekilere bilgi verdi.

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Müzesi hakkında bilgi verildiği anda bir açıklama yapan Kahraman, darbelerde yöneticilerin değiştirildiğini belirterek, “27 Mayıs öyledir. 12 Mart öyledir. 12 Eylül öyledir. 15 Temmuz darbe değil, bu doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti devletimizin varlığına kast eden bir hareketti. Türkiye Cumhuriyeti'ni haritadan silme girişimidir. Cumhurbaşkanımız milletin başına geçti. Milletin ona olan itimadı ve meydanları doldurması büyük bir felaketi durdurdu. 15 Temmuz sonrası KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'in geçmiş olsun ziyaretine geldi. Eğildi Türk bayrağını öptü. İsmail Bey siz bizi kurtardınız. Siz bizi kurtardınız. Aynı şeyi Gürcistan başbakanı söyledi. Allah milletimizi korudu. Allah milletimizi korudu. Ders alınacak bir hadisedir” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmamasını isteyen Kahraman, “Uyumamalıyız. Türkiye büyük devlettir. Büyük devletin başında büyük dertler olur. Su uyur düşman uyumaz. Ne zaman Türkiye gelişmeye başlıyor bir uçak gibi tam pistten kalkıyor diktatör gibi söylemler ön plana çıkıyor. Amaç ilerlemeyi durdurmak. O yüzden sürekli uyanık olacağız. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'da hazır bulundu.