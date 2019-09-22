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Esnaf temsilcilerinden tarihe yolculuk

Çorum’da bu yıl 32.

Çorum'da bu yıl 32.'si kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Boğazkale'ye gezi düzenlendi.


Çorum Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen geziye katılan oda başkanları Hitit medeniyetinin başkenti olan Hattuşa antik gezdi ve Boğazkale müzesini ziyaret etti.


Boğazkale Müzesi'nde sergilenen eserleri de yakından inceleyen esnaf temsilcileri tarihe tanıklık etti. ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanları son olarak Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı'yı da makamında ziyaret etti.


ÇESOB Başkanı Gür, tarihe tanıklık ettikleri geziden son derece keyif aldıklarını belirterek, Birlik olarak önümüzdeki yıllarda da kültür gezilerini sürdüreceklerini belirtti.


Gür, ayrıca Hattuşa'yı gezmeyen esnaf ve sanatkarların ören yerini görmeleri için çağrıda bulundu.

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