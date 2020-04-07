İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar

Çorum’da Korona virüs tedbirleri kapsamında ’evde kal’ çağrıları ve yaş sınırlamasına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor.

Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları ve yaş sınırlamasına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor.


Banka önlerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlenirken, PTT şubelerinin kapalı olmasına rağmen önlerinde beklemeleri dikkat çekti. Çorum Valiliği ve belediyesinin aldığı üst düzey tedbirler ve yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların kendilerini sokağa toplum sağlığını da hiçe saydıkları görülüyor. Kentte bugüne kadar 48 vakaya rastlanırken, 5 yerleşim birimi de karantinaya alınmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.