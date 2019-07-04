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Evinde ölü bulundu

Çorum’un İskilip ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu.


Olay, Kale mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede ayakkabıcılık yapan Recep Ç. (54) işyerine gelmeyince esnaflar ve arkadaşları meraklandı. Yakınlarını arayarak Recep Ç.'nin evine giden arkadaşları, eve girdiklerinde arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Recep Ç.'nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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