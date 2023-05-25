Fabrikada büyükbaş hayvan keserken bıçak ayağına saplandı

Çorum'da büyükbaş hayvan kesmek isterken kazayla kendisini yaralayan şahıs ağır yaralandı.

Olay, İskilip yolunda bulunan Et Kesim Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Raif Farah Hasan büyükbaş hayvan kestiği esnada bıçağı kazayla ayağına sapladı. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.