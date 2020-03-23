İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih ve Bahabey caddeleri dezenfekte edildi

Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Çorum Belediyesi, şehrin işlek caddelerinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Çorum Belediyesi, şehrin işlek caddelerinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Gazi ve İnönü Caddelerinin ardından Fatih Caddesi ve Bahabey Caddesini de köpükle yıkadıklarını ve sonrasında dezenfekte ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Salgının önlenmesi için Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi alıyoruz. Şehir genelinde hemşehrilerimizin toplu bulundukları yerleri, kamu alanlarını dezenfekte ettik. Yoğun olarak kullanılan caddeleri köpükle yıkamak suretiyle bu salgının önlenmesi noktasında kararlılıkla çalışıyoruz. Şimdi de Fatih Caddesi ve Bahabey Caddelerinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yine bu caddelerimizde bulunan çöp konteynırlarımızı da yıkayıp dezenfekte ettik." dedi.


Korona virüs salgınına karşı yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve tüm çalışmaları titizlikle takip eden Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, yol yıkama çalışmaları esnasında birim müdürlerinden bilgiler aldı. Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi personelinin büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalıştığının altını çizerek dezenfekte ekibine bir kez daha teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.