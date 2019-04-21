İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Fazla ilaç içti zehirlendi

Çorum’un Kargı ilçesinde bir çocuk diş ağrısı için içtiği ilaçlardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde bir çocuk diş ağrısı için içtiği ilaçlardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çakırlar köyünde dişi ağrıyan C.D. (15) diş ağrısı için kullandığı ilaçları gereğinden fazla içmesi nedeniyle sabaha karşı rahatsızlandı. Talihsiz çocuk Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan C.D., ileri tetkik ve tedavisi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.