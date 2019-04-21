Fazla ilaç içti zehirlendi

Çorum'un Kargı ilçesinde bir çocuk diş ağrısı için içtiği ilaçlardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çakırlar köyünde dişi ağrıyan C.D. (15) diş ağrısı için kullandığı ilaçları gereğinden fazla içmesi nedeniyle sabaha karşı rahatsızlandı. Talihsiz çocuk Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan C.D., ileri tetkik ve tedavisi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.