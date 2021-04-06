Fazlı öğretmenin adı kütüphanede yaşatılıyor

Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden biyoloji öğretmeni Fazlı Çolak'ı, meslektaşları ve öğrencileri unutmadı.

Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Fazlı Çolak, Ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki uzun yıllar birlikte görev yapan meslektaşları Fazlı Çolak'ın evindeki kitaplardan oluşan kütüphane oluşturdu. Fazlı Çolak İslami İlimler Kitaplığı'nda tefsir, siyer kitapları ve İslam medeniyetine ait yakalık 100 eser yer alıyor. Kütüphanenin oluşmasına öncülük eden Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yardımcısı İsmail Başer, Çolak'ın tefsir okumayı çok seven bir insan olduğunu belirterek, “Onun ilmini ve imam hatip aşkını yaşatmak istedik. Ailesinin izniyle kendi kitaplığında, okuduğu ve not aldığı kitapları okulumuza getirerek İslami İlimler Kitaplığı oluşturduk” dedi.

Çolak'ın gençlerin Kur'an ve tefsir okumaları çok arzu ettiğini ve bu yolda büyük çabalar gösterdiğini dile getiren Başer, “Onun bu mücadelesinin devam ettirmek istedik” ifadelerini kullandı.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celal Şafak da, öğretmenlerin katılımı ve ailesinin desteği ile Fazlı Çolak İslami İlimler Kitaplığı'nı oluştuklarını açıkladı. Şafak “Fazlı Çolak şuurlu bir gençlik oluşturulmasını isteyen bir öğretmenimizdi. Meslektaşları ve öğrencilerinin çok sevdiği başarılı bir kişiydi. Aramızdan erken ayrılı bizleri çok üzdü. Biz de onunu adını yaşatmak için böyle bir çalışma yaptık” diye konuştu.