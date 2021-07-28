Federasyon temsilcileri Osmancık'ta bir araya geldi

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Temsilcileri Osmancık'ta bir araya geldi. Toplantıda ilçenin sorunları üzerine istişare ve değerlendirmeler yapıldı.

Kızılırmak sahili kafe'de buluşan dernek temsilcileri, toplantıda ilçenin sorunlarını mahalle mahalle tespit edilmesi amacıyla mahalle temsilcileri oluşturmasını kararlaştırdı.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu İl Başkan Yardımcısı Hatice Aksu ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Yıldız'ın Koyun Baba Mahallesi'nde ziyaret ettiği bakıma muhtaç bir vatandaşın durumunu görüşen heyet, konuyu Osmancık Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne iletti.

Toplantıya Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekili Ercan Koşar, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kabakdere ve Muharrem Yıldız, Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı İlkay Sever, Çorum İl Başkan Yardımcısı Hatice Aksu, İstanbul Üsküdar İlçe Başkanı Feride Başaran, Almanya-Hamburg Şubesi Başkanı Ali Cihangir Gümüş katıldı.