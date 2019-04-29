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FETÖ'nün Çorum'daki yeni il yapılanmasına yönelik operasyonda 8 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Çorum’daki yeni il yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8’i tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Çorum'daki yeni il yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8'i tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün yeni il yapılanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Bu kapsamda Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda örgütün yeni il imamı, Sungurlu, Osmancık ve Alaca imamları ile örgütün mali sorumlusu, büyük bölge talebe mesulü (BBTM), bölge talebe mesulü (BTM), bayan yapılanması sorumlusu, öğrenci yapılanması sorumlusu gibi üst düzey faaliyet yürüten ve örgütsel faaliyette bulunan örgüt üyelerinden oluşan 25 kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkarılmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinde Çorum, Ankara ve İzmir'de çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alınmıştı. Türkiye'de ilk kez yeniden il yapılanmasına giden örgüt, Çorum polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan zanlılardan aralarında Türk kökenli 2 Alman vatandaşının da bulunduğu 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., M.G., K.G., A.İ., A.D., R.E., A.K. ve Ö.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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