FETÖ'nün Genelkurmay çatı davası

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, 15 Temmuz'da ihanete geçit vermediklerini belirterek, cezasız kalmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu ve bir grup AK Partili milletvekili 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay'da yaşananlara ilişkin ana davanın Sincan 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugünkü oturumunu izledi.

FETÖ'nün yargı önünde hesap verinceye ve dava neticeleninceye kadar milletvekilleri olarak teyakkuz nöbet hallerinin devam edeceğini dile getiren Kavuncu, “Bu süreçte şehitlerimize manevi borcumuzu ödeyebilmek için mazlumların mağdurların, şehit ve gazi yakınlarımızın yanında yer alarak ülkemizin birliğine, beraberliğine ve geleceğine kast edenlerin hak ettikleri cezayı almaları adına gerekeli gayreti sonuna kadar göstereceğiz. Bir kez daha gördük ki, hakikati sulandırma, zihinleri bulandırma, davanın seyrini saptırma ve kanlı FETÖ'yü temize çıkarma çabası ve gayreti içinde olan akıl tutulması yaşayanlar var maalesef. Büyük bir pişkinlik ve arsızlıkla, adeta aklımızla dalga geçercesine, utanmazca ve müstehzi bir tavırla masum ve mağduru oynayan vatan hainleri unutmasınlar ki; gerçekler apaçık ortada, ne yaparlarsa yapsınlar hainliklerini örtemeyeceklerdir” dedi.

Cezasız kalan her suçun yeni bir suça gebe olduğuna dikkat çeken Kavuncu, “O nedenle dava neticeleninceye kadar nöbetteyiz, teyakkuzdayız! İhanete geçit vermedik, cezasız kalmasına da izin vermeyeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyor, Rabbimden şifalar niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.