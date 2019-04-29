FETÖ'nün Türkiye'de ilk kez yeni yapılanması çökertildi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'de ilk kez gittiği yeni il yapılanması Çorum polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinde Çorum, Ankara ve İzmir olmak üzere üç ayrı ilde çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün yeni il yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda örgütün yeni il imamı, Sungurlu, Osmancık ve Alaca imamları ile örgütün mali sorumlusu, Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM), Bölge Talebe Mesulü (BTM), bayan yapılanması sorumlusu, öğrenci yapılanması sorumlusu gibi üst düzey faaliyet yürüten ve örgütsel faaliyette bulunan örgüt üyelerinden oluşan 25 kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkarıldı.

'Gözaltına alınan 2 kişi Türk uyruklu Alman vatandaşı, 10'unun ise örgütün kripto üyesi olduğu ortaya çıktı'

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince aralarında Çorum'unda bulunduğu Ankara ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk imamı olduğu tespit edilen şüpheli dışında şüpheli şahısların hepsi yakalanırken, yeni il imamının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin Türk uyruklu Alman vatandaşı 10 tanesinin ise örgütün kripto yapılanmasından olduğu tespit edildi.

'Amerika'dan para transferi'

Çorum polisinin yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi çalışmaları sonucunda örgüte Amerika ve bazı ülkelerden para transferi yaptığı tespit edildi. Bu para transferlerinin ise örgütün yurt dışında bulunan mensupları tarafından yurt içindeki örgüt üyelerine yabancı para transferi kanalları aracılığıyla yaptığı tespit edildi. Operasyonda örgüt üyelerine dağıtılması için notlar bulunan 25 bin lira, 520 euro ve bin 730 dolar ele geçirildi

'Deşifre olmamak için gizliliğe önem vermişler'

FETÖ'nün yeni il yapılanması örgüt üyeleriyle haberleşmede gizliliğe önem verdiği belirlendi. Şüphelilerden elde edilen cep telefonları üzerinde yapılan örgüt üyelerinin görüşmelerini tedbir amaçlı genelde Whatsaap üzerinden yaptıkları ve telefonlarda ByLock benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu belirlendi. Ayrıca örgüt üyelerinin açığa çıkmamak içinde kılıktan kılığa girdiği öğrenildi.

'FETÖ'nün yeni hedefi üniversite öğrencileri'

Türkiye'de ilk kez gittiği yeni il yapılanması Çorum polisi tarafından çökertilen FETÖ'nün yeni hedefleri de ortaya çıktı. Örgütün yeni il yapılanmasının herhangi bir sabıkası bulunmayan kişilerden oluştuğu hedef olarak ise üniversite öğrencilerinin seçildiği belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i bayan 10'u sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan birisinin adliye önünde görüntü almaya çalışan gazetecilere “şovu iyi çekin. Papağan gazeteciler, şebekler iyi çekin” diye bağırdı.