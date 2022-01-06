Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü

Çorum'un Osmancık ilçesinde, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle 200 gram somun ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa kadar indi.

Osmancık'ta 2021 Aralık ayının ilk haftası girdi maliyetlerindeki artışlar sebebiyle 75 kuruşluk artışla 2 lira 25 kuruştan satışa sunulan 200 gram somun ekmek, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle birçok fırında eski tarife olan 1 lira 50 kuruşa geri çekildi. Hatta bazı fırıncılar eski tarifenin bile altında olan 1 lira 25 kuruştan satmaya başladı.

Fırıncılar arasındaki rekabet sonucu 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruş, 1 lira 50 kuruş ve 2 liradan satışa sunulurken yine 2021 Aralık ayında 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan simit, yaşanan yoğun rekabet nedeniyle 50 kuruş indirimle 2 liraya çekildi.