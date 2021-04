Fore kazık imalatında çığır açacak milli projeye Bakan Varank'tan destek sözü

Çorum'da bir firma tarafından yapıların temellerini güçlendirme uygulamasında kullanılan fore kazık imalatında çığır açacak Otomatik Kaynak Donatı Teli Makinesi geliştirildi. Bakan Varank, kanunun takip edilmesi için bakanlık uzmanlarına talimat vererek projenin takipçisi olacağını açıkladı.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu'nun girişimleri ve öncülüğünde Çorum sanayinin gücüne güç katacağı dile getirilen, katma değer potansiyeli yüksek, yerli ve milli teknolojiyle üretilen makinenin tanıtılması amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, yetkili firma sahibi Hakan Özakıncı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Ziyarette firma sahibi Akıncı, Türkiye'de her fore kazık zeminli projede inşaat maliyetlerini azaltacak ve donatı imalatlarının daha hızlı ve hatasız yapılmasını sağlayacak proje hakkında detaylı bir sunum yaptı. Projeyi dikkatle inceleyen Bakan Varank, Çorum sahip olduğu potansiyelin farkında olduğunu ve yakından takip ettiğini söyledi. Projeye verdikleri katkılardan dolayı Kavuncu ve Başaranhıncal'a teşekkür eden Bakan Varank, kanunun takip edilmesi için bakanlık uzmanlarına talimat vererek projenin takipçisi olacağını açıkladı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan ile getiren AK Parti milletvekili Kavuncu, Anadolu'nun 'parlayan yıldızı' olan Çorum'un sahip oldu potansiyeli her geçen gün yeni projelerle ortaya koyduğunu belirterek, “Çorum'un sanayi ve teknoloji yetkinliklerini ülkemize kazandırmak, Çorum'umuzu ülkemizin ticaret ve sanayi merkezi haline getirmek için başarılı her üreticiye destek olmak en büyük sorumluluğumuzdur. Medeniyetlere başkentlik yapan Çorum, sanayide ürettiği katma değerle Orta Anadolu'nun 'parlayan yıldızı' olarak potansiyelini her gün yeni projelerle ortaya koymaktadır. Makinenin, sistemin en önemli özelliği seyyar yani taşınabiliyor olmasıdır. Bu özelliği ile dünyada ve Türkiye'de tek olan makine sayesinde, hem insan gücü ve zaman kaybı en aza indirmekte hem de lojistik konuda ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bunun yanında hata payını azaltarak daha dayanıklı, daha sağlam yapıların oluşmasına vesile olmaktadır. Ekonomik anlamda da demir konusunda yüzde 7 ila 10 arasında demir tasarrufu sağlamakta, daha az demir maliyeti ile yüksek mukavemetli depreme dayanıklı zeminler elde edilmektedir. Ülkemizde her fore kazık zeminli projede yüzde 7 ile 10 demir israf edilerek toprağa gömülmektedir. İnşaat maliyetlerimizi azaltacak ve donatı imalatlarının daha hızlı ve hatasız yapılmasını sağlayacak bu projenin yaygınlaşması ile ülkemiz inşaat sektöründe yeni bir döneme girmiş olacaktır” diye konuştu.

"Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuz doğrultusunda amacımız, küresel rekabette her zaman bizi iddialı kılacak yerli ve milli bir üretimdir” diyen Kavuncu, “Hem ülke ekonomimize hem de Çorum ekonomimize önemli katkılar sunacak makineyle hemşerilerimize de istihdam kapısı açılmış olacaktır. İhracat açısından da oldukça önemli bir potansiyele sahip olan makinenin kullanım alanı oldukça geniştir. Bu nedenle yurt içi talebin yanında yurtdışı talebinde karşılanması için ciddi bir üretim gerekecektir. Çorum'da üretilecek makineyle memleketimiz ve ülkemiz üretirken güçlenmeye devam edecek, refah ülkesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına katkı sunulacaktır. Otomatik Kaynak Donatı Teli Makinesi ile ilgili olarak firma yetkilisinin sunumunu büyük bir dikkatle dinleyen Bakanımız Mustafa Varank projeyi çok beğendiğini, çok etkilendiğini ve yaygınlaştırılması, sektöre kazandırılması konusunda her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Projeye verdiği destekten dolayı bakanımıza, her zaman esnaf, ve sanayicilerimizin yanında olarak projeye desten veren Çorum TSO Başkanımız Çetin Başaran Hıncal'a, büyük bir emek ve özveriyle projeyi hayata geçiren firma yetkililerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyor projenin Çorum'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.