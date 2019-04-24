Fransa'daki sözde “Ermeni soykırımı anma günü” protesto edildi

Fransa'da bugün ilk kez düzenlenen sözde ‘Ermeni soykırımı anma günü' Çorum'un İskilip ilçesinde protesto edildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında 24 Nisan'ın sözde anma günü olarak kararlaştırılmasına tepki gösteren İskilipliler bugün bir yürüyüş düzenledi. İskilip Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe İskilip Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar destek verdi.

Hükümet binası önünden başlayan yürüyüş İlçe Şehitliği'nde sona erdi. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı yürüyüşte dev Türk bayrağı açılırken saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Yürüyüşe İskilip Kaymakamı Bestami Beyazıt Alkan ve İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de katıldı.