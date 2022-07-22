Freni boşalan iş makinesi, yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum'da freni boşalan vincin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada iş makinesi sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Çorum Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde Necmettin Düz idaresindeki iş makinesinin Buharaevler Kavşağında freni boşaldı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapan Necmettin Düz, aracı kaldırıma sürdü. Önce kaldırımda bulunan yayalara daha sonra yol kenarında arıza yapan otomobile çarpan iş makinesi, yaklaşık 250 metre sürüklenerek PTT Başmüdürlüğü önünde durabildi. Kazada iş makinesinin çarptığı yayalardan birisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaya ise kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilden kopan LPG tankı yolun ortasına düştü

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan LPG tankı yerinden koparak yolun ortasına düştü. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak yol ortasındaki LPG tankına müdahale etti. İş makinesi, kaldırımda bulunan sinyalizasyon direkleri ve ağaçlara da zarar verdi.

Kazanın ardından şoka giren iş makinesinin sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.