İhlas Haber Ajansı

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Freni boşalan vinç dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da freni boşalan vinçin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çorum'da freni boşalan vinçin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çorum Çevreyolu Buharaevler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, freni boşalan vinç, seyir halindeki bir otomobile ve yolun karşısına geçmeye çalışan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

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