Futsalda şampiyon belli oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem Okul Sporları Organizasyonu kapsamında düzenlenen genç kızlar futsal turnuvasında şampiyon belli oldu.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Futsal İlçe Birinciliği Turnuvası'nda, yıldız kızlar kategorisinin şampiyonu Atatürk Ortaokulu oldu. Turnuvada İkinci Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu, Üçüncü Fatih Ortaokulu, Dördüncü Memiş Bekmezci Ortaokulu oldu. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve katılım belgeleri verildi. Turnuvaya yıldız kızlar kategorisinde 7 okul katıldı.

Ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Aktaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Neşe Akalın, Yalçın Akkaya, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldılar.