İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazeteci Okan Ateş'in acı günü

Çorum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarından gazeteci Okan Ateş’in babası Abbas Ateş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarından gazeteci Okan Ateş'in babası Abbas Ateş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Abbas Ateş (63) için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.


Ateş'in cenazesi öğle namazına müteakip kılının cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.