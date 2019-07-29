Gazeteciler cemiyet üyeleri Oğuzlar Altınkoz'da buluştu

Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından Oğuzlar ilçesi'ne bir gezi düzenlendi.

Oğuzlar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen program Obruk Barajı kıyısındaki Altın Koz Tesisleri'nde gerçekleşti. Anitta Otel eski Genel Müdürü Uğur Kale'nin işletme müdürlüğünü üstlendiği Altın Koz Restoran'da öğle yemeği yiyen basın mensupları, serbest zaman diliminde ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi aldılar. Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin Basın Dayanışma Günü'nü tebrik eden Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar Belediyesi'nin bölgede yürüttüğü projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım'a Cemiyet Başkanı Erzen ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdemir tarafından hediye takdim edildi. Çorum Belediyesi'nin ulaşım desteğiyle gerçekleşen gezi, yapılan ikramların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

'Oğuzlar, doğa turizminin cazibe merkezi olacak'

Obruk Barajı çevresinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, bölgenin doğa turizminin yeni cazibe merkezi olacağını söyledi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyesi basın mensupları ve ailelerini Altın Koz Tesisleri'nde ağırlayan Muzaffer Yıldırım, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi.

'Sahil yolu bölgenin çehresini değiştirecek'

Oğuzlar Belediyesi'nin bölgede yürüttüğü projelerden bahseden Başkan Yıldırım, “En büyük arzumuz, Oğuzlar ile İskilip arasında uzanacak Sahil Yolu Projesi'nin bir an evvel hayata geçmesi” dedi.

Laçin, Dodurga, Uğurludağ, İskilip ve Bayat gibi ilçeleri de kapsayacak yol projesinin Merzifon'dan Ankara'ya uzanan yeni bir ulaşım hattı oluşturacağına işaret eden Yıldırım, “Sahil Yolu, bölgenin çehresini değiştirecek” diye konuştu.

Bölgenin turizm potansiyelinin ön plana taşınması açısından ulaşımın büyük önem taşıdığını dile getiren Yıldırım, “Doğa harikası manzarasıyla bölgenin incisi olan Oğuzlar'ı, turizmde cazibe merkezi yapacağız” ifadelerini kullandı.

'Turizme ivme kazandıracak proje'

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, turizme ivme kazandıracak yeni bir proje daha hazırladıklarını söyledi.

Başkan Yıldırım, 35 yataklı butik otel, bungalov evler, suni plaj, yürüyüş yolları ve su sporlarını içine alan projeyi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Yıldırım, “Altın Koz Tesisleri'ne misafir olan konuklarımızın konaklama sorununu ortadan kaldıracak bu projeyle kamp merkezleri arasında da yerimizi alacağız. Böylece cevizi ile ünlü olan şirin ilçemiz Oğuzlar, bölgenin turizm merkezlerinden biri olacak” şeklinde konuştu.

Basın Dayanışma Günü nedeniyle organize edilen programa Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Örgel, Recep Mebet, Ali Özdemir ve Bilal Çevrim ile cemiyet üyeleri ve aileleri katıldı. Obruk Barajı sahilinde doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, sürat teknesiyle baraj gölünde gezintiye de çıktılar.