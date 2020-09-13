Gece bahçe sulamaya giden adam sabah ölü bulundu

Çorum'un Osmancık ilçesinde gece bahçe sulamaya giden adam, sabah su arkının başında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sarıalan köyünde dün gece saat 00.00 sıralarında evinden bahçe sulamak için ayrılan Cemal Çevik sabah ölü bulundu. Talihsiz adamı, bahçelerini sulamak için sabah evlerinden ayrılan diğer köylüler su arkının başında hareketsiz yatarken buldular.

Jandarmaya haber verilmesinin üzerine 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede adamın öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cemal Çevik'in cenazesi otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguan kaldırıldı. Hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenaze Esentepe Mahallesi'nde bulunan asri mezarlıkta toprağa verildi.