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Gece vakti iki grup arasında silahlı çatışma: 3 gözaltı

Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi gözaltına alınırken, 2 adet de pompalı tüfek ele geçirildi.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi gözaltına alınırken, 2 adet de pompalı tüfek ele geçirildi.


Olay, Ulukavak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Batuhan Y., Furkan Y., Serkan A., Semih Ö., Umur D. ile karşı tarafta bulunan Nazmi D., Nurullah D. ve Semih Ö. arasında tartışma tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki grup birbirine pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanmanın olmadığı çatışmada araçlar zarar görürken şüpheli şahıslar da olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Serkan A., Furkan Y. ve Batuhan Y. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıslar soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.


Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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