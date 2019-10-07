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Gece Yolcuları'ndan unutulmaz konser

Çorum’un Osmancık ilçesinde sahne alan Gece Yolcuları unutulmaz bir gece yaşattı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde sahne alan Gece Yolcuları unutulmaz bir gece yaşattı.


Osmancık Belediyesince düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında konser veren 'Gece Yolcuları' birbirinden hareketli parçalarla hayranlarına müzik ziyafeti sundu.


Söyledikleri şarkılarla hayranlarının gönlünde taht kuran grup üyeleri, konser sonunda uzun süre alkışlandı.


Pırlanta Pirinç Festivali'nin sonuna geldiklerini dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden festivalimizi sonlandırıyoruz. Halkımızın festivalimize gösteridiği ilgi alaka ve misafirliğine çok teşekkür ederim. Bundan sonra bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Osmancık ve Osmancılılar her şeyin en güzeline layık. En kısa zamanda bir etkinliğimiz daha olacak. Festivalimizin düzenlenmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.


Konser sonunda Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör grup üyelerine çiçek ve plaket verdi.

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