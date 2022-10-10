'Geleceğin Arkeolojisi' isimli fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

'Geleceğin Arkeolojisi' isimli fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Yapı Kredi Bankası'nın 212 photografhy İstanbul ile düzenlediği ve bankanın Türkiye'deki tüm çalışanlarının çektiği fotoğraflardan oluşan 'Geleceğin Arkeolojisi' isimli sergi, festival süresince 16 Ekim tarihine kadar Yapı Kredi Bomontiada'da izleyiciler ile buluşacak. Sergilenen fotoğraflar, gündelik yaşamda yer alan ancak gerekli sürdürülebilirlik politikalarının uygulaması ve iklim krizi sebebiyle gelecekte hayatımızdan silinebilecekleri odağa alarak ne kaybettiğimizden çok 'neleri kaybetmek üzere olduğumuza' dair bir bakış açısı sunuyor. Sergide Çorumlu fotoğraf tutkunu Bahabey Şube Müdürü Murat Efe'nin 'Kızılırmak Köprüsü' adlı fotoğrafı da yer alıyor.