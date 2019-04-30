Geleneksel el sanatları sergisi açıldı

Engelli bireylerin el emeği göz nuru ile yaptıkları birbirinden güzel eserlerinin sergilendiği Geleneksel El Sanatları Sergisi Valilik karşısındaki Kent Meydanında açıldı. Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, engelli eğitim ve iyileştirme merkezi öğretmenleri, öğrencileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Resimden kil işlemeciliğine, dikiş nakıştan süsleme sanatlarına kadar birçok eserin beğeniye sunulduğu sergide katılımcılara Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Mutfak kursu öğrencilerinin yaptıkları kurabiyelerden ikram edildi.

Açılışta konuşan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, değerli eserlerin, emekle oluşturulan ürünlerin olduğu bir sergiyi gezmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.

Vali Çiftçi, “En kısa zamanda merkeze de gelerek sizleri ziyaret edeceğim ve çalışmalarınızı orada göreceğim” dedi ve serginin hayırlı olmasını diledi.

Belediye hizmetleri arasında en güzel hizmetlerden birinin Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde verilen hizmet olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimize daha fazla önem vereceğiz ve imkânlarını artırmak için çalışacağız. Burada bulunan bahçemizi genişleteceğiz ve orada yetiştirilen organik sebzelerden birlikte yiyeceğiz” dedi. Aşgın, sergilenen ürünlerin her birin çok büyük emekler harcanarak ortaya çıktığını bu sebeple de hepsinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, sergide Vali Mustafa Çiftçi'ye keçeden ve dokuma tekniği ile yapılan hediyeyi ettiler.