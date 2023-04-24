Genç diş hekimi kazada ağır yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada, genç diş hekimi ağır yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Abdullah Altuner yönetimindeki 19 AG 470 plakalı otomobil, Koparan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü diş hekimi Abdullah Altuner ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç diş hekiminin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.