Genç Kızılay 'Sarıkamış Şehitlerini' unutmadı

İskilip Ulu Cami yanından başlayan yürüyüş kortej eşliğinde ilçe stadyumunda sona erdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan program Tabakhane Camii Müezzini Ersin Kaymaz'ın Kur'an tilaveti ile devam etti.

İlçe Müftülük Şube Müdürü Hasan Gökçe ile Genç Kızılay İlçe Başkanı Cengiz Tomar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından Kızılay gönüllülerinin okuduğu şiirler ve duanın ardından etkinlik sona erdi.

Genç Kızılay İlçe Başkanı Cengiz Tomar, programın düzenlenmesinde katkıda bulunan tüm gönüllülere teşekkür etti.