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Gençler Obruk barajında çevre temizliği yapıldı

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yaşayan gençler Obruk barajı çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan gençler Obruk barajı çevresinde temizlik çalışması yaptı.


Oğuzlar ilçesi yaşayan bir grup genç, Obruk barajı çevresinde yanlarında götürdükleri poşetlere etrafa atılan çöpleri topladılar. 1 saatte kilolarca çöp toplayan gençler 'Bilinçli ol, doğayı' koru diyerek herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.


Gençlerden Yılmaz Eren; “Biz insanların doğayı kirletmesi doğrultusunda çıkan görüntü bu. Biz sadece 1 saat içerisinde bu kadar çöp topladık ve daha doğada bir çok çöp var. Biz insanlar sadece bu dünyada kendimiz yaşıyormuşuz gibi, aldığımız, içtiğimiz her şeyi doğaya, çevreye atıyoruz. Herkesi doğaya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bilinçli ol doğayı koru” dedi.

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