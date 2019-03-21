Gençler yaşlıların haftasını kutladı

Sungurlu Gençlik Merkezi ve gönüllü gençlerle birlikte "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" münasebetiyle Mavi Ocak Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret ederek yaşlıların haftasını kutladılar.

Gençlik Merkezi Müdürü M. Esat Buğdaylı, "Gençlerin gelişimine yardımcı olmak, milli ve manevi değerlerine ve geçmişine bağlı, bilinçli bir nesil olarak yetişmelerini sağlamak,yaşamın her noktasında aktif rol almalarını ve topluma karşı sorumluluk duygularını geliştirmelerini sağlamak amacıyla gençlerimizle birlikte yaşlılarımızın yanında olduk" dedi.

Buğdaylı, "Dün ile bugün arasında köprü kuran, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımanızı sağlayan en değerli varlıklarımız olan yaşlılarımızı yalnız bırakmayarak bir nebze de olsa yüzlerinde tebessüm oluşturmaya çalıştık. Bizlere kapılarını açan Mavi Ocak Yaşlı Bakım Merkezi çalışanlarına ve bizlerle birlikte yer alan İmam Hatip Lisesi Okulu öğrencilerine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.