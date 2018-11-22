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Gençlerin tartışması kanlı bitti

Çorum’da iki genç arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu bir kişi bıçakla boynundan yaralandı.

Çorum'da iki genç arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu bir kişi bıçakla boynundan yaralandı.


Olay, Kuyumcular Arastası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.H.T. ve kimliği öğrenilemeyen bir genç arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen genç İ.H.T.'yi yanında bulunan bıçakla boynundan yaraladı. Bir anda kanlar içinde kalan İ.H.T. olay yerinden kaçarak yaklaşık 300 metre ilerideki bir berber dükkanına sığındı.


Esnaf ve müşterileri kanlar içinde kendini dükkanın içine atan İ.H.T.'yi görünce hemen 112 sağlık görevlilerine ve polise haber verdiler. İ.H.T., 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayın ardından kaçan genç ise Asayiş şube ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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