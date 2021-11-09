Gençlik merkezinin açtığı kuslara yoğun ilgi

Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Esat Buğdaylı, “Gençlik merkezleri gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürüten kurumlardır. Sungurlu Gençlik Merkezi ilçemizde Halk eğitim Merkezi ile koordineli olarak gençlerimize yönelik ücretsiz çeşitli kurslar açmaktadır. Hali hazır da açılmış olan işaret dili ve İngilizce eğitimleri dolu dolu ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yakın zamanda yine aynı şekilde eğitim, el sanatları, spor vb. çeşitli alanlarda kurslar açılması planlanmaktadır.” dedi.

Gençlik Merkezlerinde yapılan bütün aktivite ve faaliyetlerin gençler için faydalarından ve milli-manevi gelişimlerine katkılarından bahseden Buğdaylı, açılmış olan ve yakın zamanda açılması planlanan kurslara gençlerin katılması çağrısında bulundu.

Esat Buğdaylı, bu eğitimlerin verilmesi sürecinde emeği geçen başta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertuğrul Bostancı ve personeline, eğitim veren öğretmenlere ve Gençlik Merkezi personellerine teşekkür etti.