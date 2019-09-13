İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Sungurlu'da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Kasapoğlu Ocaklı Tesislerinde karşılandı.


Mehmet Kasapoğlu'nu Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Spor Müdürü Halil Yurt ve çok sayıda partili karşıladı.


Mehmet Kasapoğlu'na, Gençlik Merkezi görevlileri tarafından çiçek takdim edildi. Karşılama programında İlçe Başkanı Metin Özsarı, Bakan Kasapoğlu'na bir dosya sundu.


Bakan Kasapoğlu Çorum'a gitmek üzere Sungurlu'dan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.