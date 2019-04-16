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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çorum yatırımları masaya yatırıldı

Çorum Belediyesi Başkanı Dr.

Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.


Ziyarette Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çorum'da devam eden ve yapılması planlanan yatırımları hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çorum'da, gençlik ve spora dair yapacağımız yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Bakanımız, hemşehrilerimizin 31 Mart'ta partimize verdiği destek için Çorum'a teşekkür ziyaretinde bulunacağını ifade etti. Sporu, gençlerimiz başta olmak üzere her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek için hazırladığımız projelerimize vermiş olduğu değerli destekleri için bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Alper Zahir, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fatih Maden ve Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı hazır bulundu.

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