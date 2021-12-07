Çorum'da faaliyet gösteren bir firma güneş enerjisi yatırımlarında bir ilke imza attı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, IPARD II 9. Çağrısında projesi desteklenen Sarıaslan Yem Hammaddeleri A.Ş, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yenilenebilir enerji yatırımı yaparak güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. Yem fabrikasının hem çatısına hem de duvar yüzeyine uygulanan yöntem, OSB'de kurulan GES yatırımlarında bir ilk oldu.

Çorum OSB'de büyük ve küçükbaş hayvanlar için yem üretimi yaptıklarını belirten şirket yetkilisi Muharrem Sarıaslan, “Aynı zamanda 20 bin ton kapasiteli çelik silolarımızda tahıl ürünlerinin depolanması ve pazarlanması konularında faaliyet gösteriyoruz. Şimdi bu faaliyetlerimize, gerçekleştirdiğimiz projemizle elektrik üretimini de eklemiş bulunuyoruz. 1 milyon 530 bin lira yatırım tutarlı 320 Kw kapasiteli GES yatırımı projemize TKDK 690 bin lira hibe sağladı. Böylece bu yatırımımızdaki yükümüzün büyük kısmını verdiği hibe ile karşılamış oldu. TKDK desteği olmasaydı bu kadar büyük bir yatırımı kendi imkanlarımızla yapmakta zorlanırdık. Devletimize TKDK aracılığıyla sağladığı bu destek için ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

320 Kw kapasiteli GES yatırımı yaptıklarını anlatan Sarıaslan, “Günlük güneşlenme süresini ortalama 6 saat olarak aldığımızda yılda yaklaşık 700 bin Kwh elektrik üreteceğiz. Bu yatırımımız sayesinde tesisimizde yem sektörüne yönelik asıl faaliyetlerimizi gerçekleştirirken aynı zamanda yıllarca çok düşük bakım masraflarıyla elektrik üretmeye de devam edeceğiz. Dağıtım şirketiyle olan anlaşmamız gereği ürettiğimiz elektrik ulusal şebekeye aktarılacağından pazarlama sorunumuz da bulunmamaktadır. Aldığımız hibeyi de hesaba kattığımızda yatırımımız kendisini yaklaşık 3 yılda amorti edecek” ifadelerini kullandı.

Gururlandığımız bir husus da, TKDK'nın Çorum OSB'de destek verdiği yenilenebilir enerji yatırımlarında hem çatı hem de duvar yüzeyine yenilenebilir enerji yatırımı yapan ilk firma olmamızdır diyen Sarıaslan, “Bu yatırımımızla atıl durumdaki çatı ve duvar yüzey alanlarımızı değerlendirerek ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacını yerli ve doğal kaynaklarla sağlamaya yönelik katkıda sağlamış olacağız. Aynı zamanda hem çatı hem de duvar yüzeyine gerçekleştirdiğimiz yatırımımız OSB ve diğer alanlarda yatırım yapacak firmalara da örnek olacaktır. Yatırımımızın hayat bulmasında yardım ve desteklerini esirgemeyen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye, TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü yönetici ve çalışanlarına, OSB yönetimine ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Unutmayalım, yatırımını güneşe yapanlar hep kazanır” şeklinde konuştu.