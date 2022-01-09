Gıda zehirlenmelerini önlemede en etkili içecek; şalgam suyu

Hitit Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Türk halkının en çok tercih ettiği içecekler arasında bulunan şalgam suyunun, gıda zehirlenmelerine karşı da en etkili içecek olduğu tespit edildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Gizem Özlük Çilak tarafından yapılan araştırmada, Türkiye'de tüketimi en yaygın içeceklerden kola, ayran ve şalgam suyunun, gıda kaynaklı hastalıklara yol açan bakterilere etkisi ele alındı.

Araştırmada, laboratuvar ortamında simüle edilen insan midesinde, tüketimi popüler olan dönerde gıda kaynaklı patojen bulunması durumunda insanların hasta olmaması için yanında hangi içeceği, ne kadar miktarda tüketmeleri gerektiği analiz edildi. Analiz kapsamında, Türkiye'de tüketimi en yaygın olan alkolsüz içeceklerden ayran, kola ve şalgam suyunun birçok bakteri üzerinde etkisi denendi. İnsanı hasta edecek sayıda mideye alınan gıda kaynaklı tüm bakteri sayılarını en çok düşüren içeceğin, şalgam suyu olduğu sonucuna ulaşıldı.

Dr. Gizem Özlük Çilak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplu gıda zehirlenmelerine bakıldığında aynı gıdayı tüketen bazı kişilerin hastalandığı, bazı kişilerin ise hastalanmadığının görüldüğüne işaret ederek, bunun nedenlerinden birinin de bakteri içeren gıdanın yanında alınan içecek türü olduğunu belirlediklerini söyledi.

Bugüne kadar, alkolsüz içeceklerin, gıda zehirlenmelerine karşı etkisinin araştırılmadığını belirten Dr. Çilak, “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yaptığımız çalışmada, ülkemizde tüketimi en yaygın olan kola, ayran ve şalgam suyunun gıda kaynaklı hastalıklara yol açan bakterilere etkisini yine Türk halkı arasında tüketimi oldukça popüler olan döner ile etkileşimini inceledik. Çalışmamızda, gıda zehirlenmelerini önlemede en etkili olabilecek içeceğin şalgam suyu olduğuna dair verilere ulaştık” dedi

“Şalgam suyu, ayran ve koladan daha etkili”

Dr. Çilak, araştırmada insanı hasta edebilen gıda kaynaklı patojen miktarının azalmasını sağlayan içeceklerle ilgili analizlerde, şalgam suyunun, ayran ve koladan etkili olduğunu belirlediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Şalgam suyunun antimikrobiyal özellikleri, yüksek antosiyanin içeriği ve asitliğinin doğal asitlerden ileri gelmesi sayesinde mideye gıda ile birlikte giren mikroplara karşı savaşarak gıda zehirlenmelerine engel oluyor. Yine ayran ve kolanın da bu patojenlere karşı belirli düzeyde etkisi olduğunu gördük ancak şalgam suyu ayrandan da koladan da daha etkili.”