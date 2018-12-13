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Gizli buzlanma kaza getirdi

Çorum’da gizli buzlanma nedeni ile meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çorum'da gizli buzlanma nedeni ile meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 19 EE 493 plakalı küspe yüklü tır Koparan mevkiinde, yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yaralı olarak atlatırken yola dökülen küspe nedeniyle Çorum-Sungurlu karayolu bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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