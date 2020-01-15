Gizli hayırseverler her hafta 30 aileyi sevindiriyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen iki hayırsever vatandaş, her hafta salı günü 30 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuyor.

Çorum'da, kimliğinin açıklanmasını istenmeyen hayırsever, salı günleri bir marketten yaptığı alışverişle 30 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuyor. Mahalle muhtarıyla irtibata geçerek ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen hayırseverler, her hafta başka bir mahallenin ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. Muhtar tarafından tespit edilen aileler, muhtarın verdiği imzalı ve kaşeli fişlerle markete giderek ilçede görevli bir din görevlisinin hazırladığı gıda paketlerini teslim alıyor.

Hayırseverlerin bu yardımlarını ramazan ayına kadar sürdürmeyi planladığı öğrenildi.