Göğsünden bıçaklanan yaşlı adam ağır yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan kişi tarafından bıçaklanan yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, Hacettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (64) isimli yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen A.K. tarafından sol göğüs altından bıçaklandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Sungurlu Devlet Hastanesine, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan A.K. ise polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.