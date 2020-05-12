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Guinness Ormanı'na dikilen fidanlar büyüyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasında dünyada sınırlı kişiyle bir saatte ağaç dikme rekorunun kırıldığı Celilkırı’ndaki Gunniess Ormanı’nda incelemelerde bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasında dünyada sınırlı kişiyle bir saatte ağaç dikme rekorunun kırıldığı Celilkırı'ndaki Gunniess Ormanı'nda incelemelerde bulundu.


Daha önce 232 bin adet ağaçla Endonezya'ya ait olan 1 saat içerisinde gerçekleştirilen ağaç dikme rekoru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasında 303 bin 150 ağaçla 11 Kasım 2019 tarihinde Çorum'da kırılmıştı. Gunniess Ormanı'nda incelemede bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un gelecekte çok önemli bir ormana kavuşacağını söyledi. Aşgın, "Ağacı dikmekle iş bitmiyor. Çorumlu hemşehrilerimizle el ele vererek diktiğimiz fidanları yerinde gördük. Geldiğimizde gördük ki hemen hemen ağaçlarımızın tamamı tutmuş. İnşallah aradan belli bir süre geçtikten sonra Celilkırı mevkiinde sedir ağaçları, karaçam ağaçlarından oluşan 303 bin ağaçlık bir ormana kavuşmuş olacağız" dedi.


Çorum'da 'Herkes yapamaz' sloganının bu rekorla bir kez daha anlam kazandığını belirten Başkan Aşgın, "Rekorun Çorum'da kırılmasını uygun gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere valiliğimiz, orman müdürlüğümüz, belediyedeki mesai arkadaşlarım ve tüm hemşehrilerime gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


Başkan Aşgın, rekorla dikilen fidanların kurumaması için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

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